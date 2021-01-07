أمانة تبوك تبدأ استقبال طلبات إيصال التيار للمساكن دون صكوك بهذه الشروط

أعلنت أمانة منطقة تبوك، اليوم (الخميس)، البدء في استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكاً شرعية.
وأوضحت أن استقبال الطلبات يكون للذين تنطبق عليهم الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات، ويتم التقديم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لمعالجة الطلبات واستكمالها.
وأكدت أن هذه الخدمة ستتيح للمواطن تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني بدون صك ملكية ومتابعة إجراءاته من خلالها، وذلك وفق ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.
واشترطت ألا يكون المنزل مقاماً على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام، أو أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الشروط أيضا ألا يكون المنزل مقاما على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها خطراً أو ضرراً أو نشوء مشكلات جماعية أو نشوء هجر جديدة أو تكون مخالفة لأنظمة البناء أو معرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، وألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة بصك شرعي باسمه.