بالفيديو.. “متحدث الصحة”: أكثر من 137 ألفاً حصلوا على لقاح “كورونا” وعدد المسجلين بلغ المليون

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، فيما حصل على اللقاح أكثر من 137 ألف شخص.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الخميس) حول مستجدات فيروس كورونا، أنه لم يتم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح.
ونوه بأن اللقاح المضاد للفيروس أُثبتت مأمونيته، داعيا الجميع لعدم الانسياق وراء الإشاعات، والحصول على المعلومات من مصادرها.
رسالة مهمة من متحدث الصحة لناقلي الشائعات.#واس_عام pic.twitter.com/qRW2qywwH5
— واس العام (@SPAregions) January 7, 2021
وفق “أخبار 24”.