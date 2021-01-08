هل “الجواز الصحي” شرط للسفر إلى الخارج؟ “توكلنا” يُجيب

أكد تطبيق “توكلنا” أن “الجواز الصحي” ليس شرطاً للسفر، مضيفاً أن بعض الدول قد تفرض مستقبلاً اشتراطات تتعلق بأخذ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” الجديد.
وأضاف التطبيق، رداً على استفسار لأحد المستفيدين على حسابه بموقع “تويتر”، أنه في حال وجود أي مستجدات عن ارتباط الجواز الصحي بالسفر سيتم الإعلان عنه من خلال الجهة المختصة.
يذكر أن وزير الصحة، توفيق الربيعة، دشن أمس (الخميس)، خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق “توكلنا”، وهو عبارة عن خدمة تؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح “كورونا”، وأصبح “مُحصنا” ضد الفيروس. وفق “أخبار 24”.