ممرضة تصف شعورها بعد تكليفها بتطعيم الأمير خالد الفيصل.. وتوضح ماذا قال لها

وصفت أخصائية تمريض ومشرفة في مشروع لقاح “كورونا”” بمطار المؤسس بجدة؛ شعورها عندما علمت بتكليفها بتطعيم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وذكرت الممرضة “غادة رحيمي” أنها شعرت حينها بالفخر والاعتزاز والسعادة، كما شعرت في نفس الوقت بالخوف كأنها ستقوم لأول مرة في حياتها بحقن شخص.
وأضافت أن إحساسها بالخوف تلاشى عندما رأت الأمير خالد مبتسما وقال لها حينها: “كيف حالك”، مشيرة وفقا لصحيفة “البلاد”، إلى أنها عرفته بنفسها ثم سألته أسئلة طبية قبل التطعيم وعندما انتهت من إعطائه اللقاح قال لها: “يدك خفيفة ما حسيت بشيء”. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنها تعتز وتفتخر بإشادة الأمير بها، مضيفة أنه تحدث خلال التطعيم بكل تواضع واستعرض تاريخ نشأته ثم شكرها وشكر الطاقم الطبي بعد التطعيم، مؤكدة أن هذا الحدث لن تنساه أبدا في حياتها.