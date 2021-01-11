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أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية أمراض معدية توضح متى تأخذ الجرعة الثانية من اللقاح في حال الإصابة بكورونا بعد تلقي الأولى
12/01/2021   2:00 ص

بالفيديو.. استشارية أمراض معدية توضح متى تأخذ الجرعة الثانية من اللقاح في حال الإصابة بكورونا بعد تلقي الأولى

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كشفت استشارية الأمراض المعدية، فاطمة الشهراني، آلية التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضحت، خلال لقائها في قناة الإخبارية، أنه في حال الإصابة بالفيروس بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح فإنه لا يمكن الحصول على الجرعة الثانية إلا بعد 3 أشهر.

يُذكر أن المملكة كانت قد بدأت حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا منتصف الشهر الماضي، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشارية أمراض معدية توضح متى تأخذ الجرعة الثانية من اللقاح في حال الإصابة بكورونا بعد تلقي الأولى

أخبار محلية
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