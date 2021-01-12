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اخبار رياضية > بالفيديو.. أحمد حجازي يحسم مستقبله مع “الاتحاد” بشكل رسمي
12/01/2021   7:04 م

بالفيديو.. أحمد حجازي يحسم مستقبله مع “الاتحاد” بشكل رسمي

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حسم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اللاعب المصري أحمد حجازي، مستقبله مع الفريق، عقب نهاية عقده بعد الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وقال “حجازي” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “مفاوضاتي مع الاتحاد كانت تسير بشكل احترافي جدًا.. وكانت فيها بند أنني قادم على مشروع لسنوات داخل صفوف الفريق.. عقدي مع الاتحاد موسم إعارة مع بند إلزامية الشراء لمدة سنتين أيضًا،

واختتم حجازي: “أوجه الشكر إلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أحمد كعكي، ورئيس النادي أنمار الحائلي، لأنهما قادا المفاوضات معي بشكل احترافي، لذلك أنا مستمر مع الفريق إن شاء الله”. وفق”أخبار 24″.

بالفيديو.. أحمد حجازي يحسم مستقبله مع “الاتحاد” بشكل رسمي

اخبار رياضية
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