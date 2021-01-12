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أخبار محلية > بالفيديو.. الجامعة الإلكترونية: تعديل شهادات الجامعة إلى “انتظام” يشمل خريجي السنوات السابقة
12/01/2021   7:05 م

بالفيديو.. الجامعة الإلكترونية: تعديل شهادات الجامعة إلى “انتظام” يشمل خريجي السنوات السابقة

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أعلنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة ليلك الصفدي، اليوم (الثلاثاء)، أن الموافقة على تعديل مسمى الشهادة التي تمنحها للخريجين إلى شهادة “انتظام”، تشمل شهادات خريجي السنوات السابقة.

وأوضحت في لقاء مع قناة “العربية”، أن الجامعة منذ بدايتها تطبق قواعد الانتظام، وأن تعديل مسمى الشهادة تم بعد موافقة الجهات المعنية على دراسة مقدمة من الجامعة.

وأضافت أن قرار الموافقة يعزز ثقة سوق العمل في مخرجات التعليم بالجامعة، ما يعطي الخريجين والطلاب فرصاً عادلة في التوظيف والترقية واستكمال الدراسة. وفق”أخبار 24”.

وهنأت الصفدي الطلاب بهذه الخطوة، مشيرةً إلى أن تعديل مسمى الشهادة يزيد من الخيارات الوظيفية لخريجي السنوات السابقة مساواةً مع الجامعات الأخرى.

بالفيديو.. الجامعة الإلكترونية: تعديل شهادات الجامعة إلى “انتظام” يشمل خريجي السنوات السابقة

أخبار محلية
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