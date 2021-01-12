نجم النصر يطير إلى جدة بسبب حالة وفاة

كشف الإعلامي الرياضي، علي العنزي، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رائد الغامدي، مدينة الرياض، متجهًا إلى جدة.
وقال “العنزي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إدارة النصر تسمح للمهاجم رائد الغامدي في المغادرة إلى جدة، وذلك بعد تلقيه خبر وفاة جده رحمه الله للوقوف بجانب أسرته”.
وبدأ نادي النصر في استعادة النتائج الإيجابية بعدما حقق فوزين متتاليين على حساب الفيصلي في الجولة 11، والعين في الجولة 12، من دوري المحترفين، ويستعد لمواجهة الرائد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 13.
خبر |
إدارة #النصر تسمح للمهاجم رائد الغامدي في المغادرة إلى جدة و ذلك بعد تلقيه خبر
وفاة جده رحم الله للوقوف بجانب أسرته
انا لله وانا اليه راجعون .. pic.twitter.com/2scjA4hDXO
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) January 12, 2021
وفق “أخبار 24”.