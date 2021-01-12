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اخبار رياضية > نجم النصر يطير إلى جدة بسبب حالة وفاة
12/01/2021   7:04 م

نجم النصر يطير إلى جدة بسبب حالة وفاة

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كشف الإعلامي الرياضي، علي العنزي، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رائد الغامدي، مدينة الرياض، متجهًا إلى جدة.

وقال “العنزي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إدارة النصر تسمح للمهاجم رائد الغامدي في المغادرة إلى جدة، وذلك بعد تلقيه خبر وفاة جده رحمه الله للوقوف بجانب أسرته”.

وبدأ نادي النصر في استعادة النتائج الإيجابية بعدما حقق فوزين متتاليين على حساب الفيصلي في الجولة 11، والعين في الجولة 12، من دوري المحترفين، ويستعد لمواجهة الرائد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 13.

وفق “أخبار 24”.

نجم النصر يطير إلى جدة بسبب حالة وفاة

اخبار رياضية
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