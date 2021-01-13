بالفيديو.. والد التوأم الطفيلي اليمني يروي معاناته حتى استجابة مركز الملك سلمان مع حالته

روى والد التوأم الطفيلي اليمني اللذين وصلا إلى المملكة أمس (الثلاثاء)، المعاناة التي واجهها في اليمن مع طفليه، حتى تجاوب مركز الملك سلمان الدولي للإغاثة مع حالته واستجابته لندائه.
وقال المواطن اليمني أحمد سعيد في لقائه مع “الإخبارية”، إنه من محافظة المهرة ولا يوجد بها مراكز طبية تعالج حالة طفليه، فانتقل إلى حضرموت ولم يجد أيضاً بها مستشفيات تباشر الحالة.
وأضاف أن أحد الأطباء اقترح عليه توجيه نداء لمركز الملك سلمان للإغاثة، وبالفعل تجاوب المركز معه منذ اللحظة الأولى، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه اللفتة الإنسانية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن التوأم الطفيلي اليمني وصلا أمس إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قادمين من مدينة المكلا بحضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث نقلا إلى مستشفى الحرس الوطني للنظر في إمكانية فصلهما.
فيديو | والد التوأم الطفيلي اليمني لـ #الإخبارية: مركز الملك سلمان تجاوب معنا منذ اللحظة الأولى pic.twitter.com/XymNJowcQm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2021