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أخبار محلية > بالفيديو.. “حماية المستهلك” تكشف سبب إغلاق موقعها بعد استقبال آلاف الشكاوى من المستهلكين
13/01/2021   9:24 ص

بالفيديو.. “حماية المستهلك” تكشف سبب إغلاق موقعها بعد استقبال آلاف الشكاوى من المستهلكين

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كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، السبب وراء قيام الجمعية بإغلاق الموقع الذي خصصته لاستقبال شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه، بعد ورود آلاف الشكاوى لديهم.

وقال اليوسف في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الجمعية عندما اطلعت على ما أثير عن ارتفاع فواتير المياه وأن منها نسبة تقديرية، أصدرت بياناً وبعد إصداره بـ 8 ساعات تجاوبت معهم شركة المياه الوطنية ووزارة المياه، وتم التنسيق على أن ترصد الجمعية الشكاوى بهذا الخصوص وتقوم بتحويلها وتتولى متابعتها.

وأضاف أنه في عام 2020 كان عدد الشكاوى التي رصدتها الجمعية 280 شكوى، وبعد إعلان البيان ارتفعت الشكاوى إلى 300 خلال يومين فتم وضع رابط خاص بالشكاوى للتسهيل على المستهلكين.

وأشار إلى أنهم فوجئوا بورود 8 آلاف شكوى في الساعات الأولى ما أدى لحدوث خلل في الموقع، فقرروا إغلاق رابط الشكاوى حتى لا يزيد الخلل، وقدموا وعداً للمستهلكين بفتح رابط جديد في أقرب وقت. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الجمعية هي صوت المستهلك وأن وزارة المياه تواصلت معهم لتوحيد الجهود في استقبال الشكاوى باعتبارها الجهة المعنية لاستقبالها، مشدداً على أن شركة المياه الوطنية تتجاوب بشكل إيجابي مع الجمعية.

بالفيديو.. “حماية المستهلك” تكشف سبب إغلاق موقعها بعد استقبال آلاف الشكاوى من المستهلكين

أخبار محلية
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