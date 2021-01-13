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اخبار رياضية > انضمام زكي حسنين للعضوية الذهبية بالاتحاد
13/01/2021   12:36 م

انضمام زكي حسنين للعضوية الذهبية بالاتحاد

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أعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن انضمام زكي حسنين لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، كعضو ذهبي، بعدما قام رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي بتسليمه بطاقة العضوية الذهبية مثمنا انضمامه.

وأكد رئيس النادي، وفقًا لحساب الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الانضمام إلى العضوية إلى جانب المميزات التي يحصل عليها العضو رافد مهم لدعم النادي مادیا.

ورحب أنمار الحائلي بالراغبين من جماهير نادي الاتحاد للانضمام إلى العضوية، بمختلف فئاتها، للمساهمة في صناعة مستقبل أفضل للنادي خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

انضمام زكي حسنين للعضوية الذهبية بالاتحاد

اخبار رياضية
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