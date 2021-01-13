تعرّف على حكام موقعة الهلال والأهلي في دوري المحترفين

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن حكام مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة”، إن طاقما محليا سيقود مباراة الأهلي والهلال، بقيادة ماجد الشمراني، ويساعده بدر الشمراني، و هشام الرفاعي، وتركي الخضير حكم للفار.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره الهلال، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.