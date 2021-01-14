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أخبار محلية > متحدث “الأرصاد”: انخفاض الحرارة في بعض مناطق المملكة منها الرياض ابتداءً من اليوم
14/01/2021   11:17 ص

متحدث “الأرصاد”: انخفاض الحرارة في بعض مناطق المملكة منها الرياض ابتداءً من اليوم

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حذّر المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من انخفاض جديد بدرجات الحرارة في بعض مناطق المملكة ابتداءً من اليوم (الخميس) وحتى يوم (الأحد) المقبل.

وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها خاصةً بالشمالية على أن يمتد ذلك إلى الوسطى وحائل والقصيم، بحيث تلامس الصفر المئوي بشمال المملكة، وتتراوح بين درجتين وأربع درجات بالمناطق الوسطى وتحديدًا الرياض والقصيم وحائل والمناطق الجنوبية.

ونوه إلى أن تلك الحالة تصاحبها فرصة لهطول الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة لعدد من مناطق المملكة، مبينًا أن سبب تساقط الثلوج في عدد من المواقع هو الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة.

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الأرصاد”: انخفاض الحرارة في بعض مناطق المملكة منها الرياض ابتداءً من اليوم

أخبار محلية
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