بهذه الكلمات.. عمر خربين يودع لاعبي وجماهير الهلال

وجّه اللاعب السوري عمر خربين رسالة وداع إلى لاعبي الهلال وجماهير الفريق، بعد تأكد رحيله رسمياً عن صفوف الفريق أمس (الخميس).
وقال خربين في رسالته التي وجهها عبر حسابه في “إنستغرام”، إن السنوات التي قضاها داخل الهلال مليئة بالمنجزات وإنه تشرف خلالها بارتداء قميص أعظم وأكبر أندية آسيا،مشيراً إلى أنه أتى إلى الهلال محباً وسيرحل منه عاشقاً.
وأضاف في حديث وجهه للاعبي ومنسوبي الفريق، بأنه إن كان قد أبلى بلاءً حسناً فذلك بفضل من الله ثم بالدعم والتكاتف ليبقى الهلال أولاً دائماً، طالباً منهم العفو إن كان قد قصّر في يوم من الأيام بغير قصد.
وأكد أنه تشرف بدعم الجماهير الهلالية ومؤازرتها في الأيام التي عاشها سواءً كانت عصيبة أو سعيدة، مختتماً: “اليوم أعود واحداً منكم مشجعاً أبدياً لنادي الهلال، أسأل الله لي ولكم ولنادي الهلال دوام التوفيق وإلى الملتقى بإذن الله”. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن نادي الهلال قد أعلن رحيل عمر خربين عن الفريق وقدم له الشكر على ما قدمه للنادي، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن وجهة اللاعب المقبلة ستكون إلى نادي الوحدة الإماراتي.