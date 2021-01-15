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أخبار محلية > “الحصيني”: أمطار خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق.. وموسم الشبط يبدأ اليوم
15/01/2021   10:10 ص

“الحصيني”: أمطار خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق.. وموسم الشبط يبدأ اليوم

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توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مناطق المدينة ومكة وحائل والشمالية والجوف والقصيم ومحافظات شمال وغرب الرياض وشمال الشرقية خلال الـ 36 ساعة المقبلة، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مصحوبة بحبات برد.  

وأوضح الحصيني، أن موسم الشبط الذي يستمر 26 يوماً يبدأ اليوم (الجمعة)، وهو يسمى في الخليج ببرد البطين ونجومه “النعائم والبلدة”، مبيناً أن أول نجم منه هو النعائم ويزداد فيه البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها “سيبيري” أو “قطبي”. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن تلك الأيام تشهد المملكة فيها ظاهرة الصقيع، وتحديداً في الشمالية والوسطى.

“الحصيني”: أمطار خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق.. وموسم الشبط يبدأ اليوم

أخبار محلية
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