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أخبار محلية > بالفيديو.. الدكتور الضلعان: خريجو كليات “التربية الخاصة” غير مؤهلين عملياً للتعامل مع مرضى التوحد
16/01/2021   1:41 م

بالفيديو.. الدكتور الضلعان: خريجو كليات “التربية الخاصة” غير مؤهلين عملياً للتعامل مع مرضى التوحد

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قال مدير مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل ‏التخصصي، الدكتور هشام الضلعان، إن خريجي كليات التربية ‏الخاصة غير مؤهلين عمليًا للتعامل مع حالات مرضى التوحد.‏

وأكد الدكتور الضلعان أن هناك عجزًا في الكوادر ‏البشرية المؤهلة لرعاية مثل هذه الحالات، إذ إنهم في حاجة لـ ‏‏250 استشاريا مؤهلا من حملة الدكتوراه والماجستير، و‏المتاح فقط 50 استشاريًا، كما أنهم بحاجة إلى 25 ألف ‏أخصائي تعديل سلوك.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “بالمختصر” على قناة “إم بي سي”، أن عدد الأطفال المصابين ‏بمرض التوحد أكثر من 125 ألف مصاب، في حين أن المعلن ‏‏50 ألفًا فقط.

وأضاف أن وزارات التعليم والصحة والموارد البشرية هي ‏المسؤولة عن رعاية هذه الفئة من المرضى، وكان في السابق ‏يرمون بالمسؤولية على بعضهم البعض، أما اليوم فهناك اهتمام ‏واضح من قبل مسؤولي هذه الوزارات، سواء من حيث الدعم أو ‏إنشاء برامج ومراكز متخصصة.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار الضلعان إلى أنه رغم الجهود المبذولة خلال السنوات ‏الأخيرة إلا أنه لم ينفذ من الطموح المستهدف سوى 20 % ‏فقط. ‏

بالفيديو.. الدكتور الضلعان: خريجو كليات “التربية الخاصة” غير مؤهلين عملياً للتعامل مع مرضى التوحد

أخبار محلية
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