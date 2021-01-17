موظفة مفصولة تلجأ للمحكمة للحصول على حقها من زوجها المسؤول

أصدرت المحكمة العمالية ببريدة في منطقة القصيم، حكماً لصالح موظفة بإحدى مؤسسات الخدمات الإنسانية في عنيزة، بإلزام جهة عملها بتسليمها مكافأة نهاية الخدمة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الموظفة التي كانت متزوجة من مسؤول في المؤسسة ثم طلقها، رفعت قضية تشكو فيها تضررها من إنهاء عقدها وعدم إعطائها حقوق نهاية الخدمة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة العمالية، إلزام المؤسسة بتسليمها مكافأة نهاية الخدمة، وإلزامها أيضاً بمنح الموظفة شهادة خدمة عن فترة العمل التي تقارب الـ 9 أعوام وفق نظام العمل والعمال.