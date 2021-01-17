نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الثقافة ينشر صورة لنقش يحمل “إيموجي” حزيناً يعود للقرن الأول قبل الميلاد
17/01/2021   10:11 م

وزير الثقافة ينشر صورة لنقش يحمل “إيموجي” حزيناً يعود للقرن الأول قبل الميلاد

+ = -
573

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأحد، نقشًا تاريخيًا يحمل شكل تعبير “إيموجي” حزين.

وأوضح أن موقع النقش في قصر إثرة النبطي “المذهن” في القريات بمنطقة الجوف، ويعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وتمتلك القريات مجموعة كبيرة من الآثار والنقوش ذات القيمة الثقافية والسياحية المهمة في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

وزير الثقافة ينشر صورة لنقش يحمل “إيموجي” حزيناً يعود للقرن الأول قبل الميلاد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132392.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.