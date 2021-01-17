بالفيديو.. إغلاق مقهى “شيشة” بالرياض يشرع أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء

تمكّن مراقبو أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، من ضبط مقهى “شيشة” يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديمها للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية لهم في الخفاء.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة لحظة مداهمة الموقع، حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة. وفق “أخبار 24”.
مقهى “شيشة” يشرع أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض: صادرنا المواد المحظورة.. وأغلقنا الموقع.. واستدعينا المالك لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة pic.twitter.com/ZFABNV60U1
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 17, 2021