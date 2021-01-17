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أخبار محلية > شهادتي بهم مجروحة.. أمير الشرقية يوجّه رسالة شكر وعرفان لأبطال الصحة
17/01/2021   10:13 م

شهادتي بهم مجروحة.. أمير الشرقية يوجّه رسالة شكر وعرفان لأبطال الصحة

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وجّه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف‏، رسالة شكر وعرفان لأبطال وزارة الصحة الذين يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقال الأمير إن شهادته في أبطال الصحة مجروحة، فقد قدموا تضحيات كبيرة وأداء مميزًا خلال فترة هذه الجائحة، مشيراً إلى أن المستفيدين رأوا جهودهم الملموسة في جميع المراكز المخصصة لأخذ اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن أمير منطقة الشرقية تلقى اليوم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه لم يشعر بأي أعراض جانبية خلال الفترة السابقة منذ أخذ الجرعة الأولى.وفق “أخبار 24”.

شهادتي بهم مجروحة.. أمير الشرقية يوجّه رسالة شكر وعرفان لأبطال الصحة

أخبار محلية
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