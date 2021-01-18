بـ 4.2 درجة مئوية.. حائل تسجل أدنى درجة حرارة بين مدن المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن مدينة حائل سجلت اليوم (الإثنين) أقل درجة حرارة بين مدن المملكة.
وأوضح المركز أن درجة الحرارة بحائل وصلت في ساعات فجر اليوم إلى 4.2 درجة مئوية.
وكانت مدينة القريات بمنطقة الجوف، سجلت أمس أدنى درجة حرارة بالمملكة بواقع درجة مئوية واحدة.
يذكر أن المركز أصدر في ساعات مبكرة من اليوم تنبيهات بشأن الطقس في عدة مناطق بالمملكة، حيث توقع نشاطا للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى بالمملكة. وفق “أخبار 24” .