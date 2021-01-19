رسمياً.. ضمك يعلن التعاقد مع صفقة أجنبية

أعلن نادي ضمك، اليوم الإثنين، التعاقد مع صفقة أجنبية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وقال النادي إن الإدارة برئاسة صالح أبو نخاع، وقعت عقدًا احترافيًا مع اللاعب الكرواتي دوماغوج انتوليتش، ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة عبدالله بن قزعة.
يُذكر أن ضمك يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 13 جولة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث، وخسر في 8 مباريات. وفق “أخبار 24”.
وقعت إدارة النادي برئاسة أ.صالح أبو نخاع عقدًا احترافيًا مع اللاعب الكرواتي دوماغوج انتوليتش Domagoj Antolić ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة أ.عبدالله بن قزعة . pic.twitter.com/vSxVahgzS7
— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) January 18, 2021