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اخبار رياضية > هل اقترب الرحيل؟.. حسم مستقبل “لوشيسكو” مع الهلال
19/01/2021   10:06 ص

هل اقترب الرحيل؟.. حسم مستقبل “لوشيسكو” مع الهلال

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كشف الإعلامي الرياضي، سيف الرخيص، حقيقة تقديم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أي عرض للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو، من أجل تجديد عقده.

وقال “الرخيص”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تجديد عقد رازفان غير مطروح على طاولة المفاوضات معه أبدًا.. آخر عقد له سيكون مع الفريق”.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن هناك العديد من الأسماء، المطروحة على طاولة مجلس إدارة الهلال، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حال قرر المجلس بشكل رسمي الاستغناء عن لوشيسكو.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى الهلال حصل على موافقة من مدرب جديد، من أجل قيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لإقالة الجهاز الفني الحالي، بسبب تذبذب مستوى الفريق مؤخرًا. وفق “أخبار 24”.

وتولى لوشيسكو تدريب الهلال، في يوليو 2019، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بثلاثية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا 2019.

هل اقترب الرحيل؟.. حسم مستقبل “لوشيسكو” مع الهلال

اخبار رياضية
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