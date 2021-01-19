هل اقترب الرحيل؟.. حسم مستقبل “لوشيسكو” مع الهلال

كشف الإعلامي الرياضي، سيف الرخيص، حقيقة تقديم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أي عرض للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو، من أجل تجديد عقده.
وقال “الرخيص”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تجديد عقد رازفان غير مطروح على طاولة المفاوضات معه أبدًا.. آخر عقد له سيكون مع الفريق”.
وأوضح الإعلامي الرياضي، أن هناك العديد من الأسماء، المطروحة على طاولة مجلس إدارة الهلال، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حال قرر المجلس بشكل رسمي الاستغناء عن لوشيسكو.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى الهلال حصل على موافقة من مدرب جديد، من أجل قيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لإقالة الجهاز الفني الحالي، بسبب تذبذب مستوى الفريق مؤخرًا. وفق “أخبار 24”.
وتولى لوشيسكو تدريب الهلال، في يوليو 2019، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بثلاثية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا 2019.
تجديد عقد #رازفان غير مطروح على طاولة المفاوضات معه ابدًا ..
– آخر عقد له سيكون مع الفريق ..
– على طاولة الإدارة هُناك أكثر من خيار ..
لذلك من المُفترض أن نقول #وداعا_رزفان .. pic.twitter.com/3Dwovc5ZNV
— سيف الرخيص (@SAiF_ALRAKES) January 18, 2021