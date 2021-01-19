الهلال يوقع عقدًا جديدًا مع سلمان الفرج لمدة 4 أعوام

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الهلال، تعتزم توقيع عقد جديد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، مساء اليوم، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين للتجديد.
وقالت المصادر وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل اتفقت مع سلمان الفرج على التجديد رسميًا لمدة 4 أعوام، على أن يتم التوقيع بعد مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم.
وأشارت المصادر، أن الفرج بات صاحب العقد الأعلى في تاريخ الكرة السعودية، بعد أن قبل بعرض إدارة الهلال الأخير، والبالغ 10 ملايين ريال في الموسم الواحد، ليحسم الجدل الدائر حول استمراره من عدمه مع الفريق.
ودخل اللاعب فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده أواخر شهر ديسمبر الماضي، وتلقى عرضًا رسميًا من نادي النصر عبر أحد الوسطاء، بمبلغ يفوق العرض المقدم له من إدارة ناديه، إلا أنه فضل البقاء مدافعاً عن قميص الهلال.