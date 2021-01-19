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اخبار رياضية > بالفيديو.. الاتحاد يكشف حقيقة غياب “رودريجيز” وسعود عبدالحميد عن الاتحاد أمام النصر
19/01/2021   9:39 م

بالفيديو.. الاتحاد يكشف حقيقة غياب “رودريجيز” وسعود عبدالحميد عن الاتحاد أمام النصر

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كشف نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي، عن آخر مستجدات الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح “كعكي” في مقطع فيديو، نشره الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عبر حسابه على “تويتر”، أن محترفه غاري رودريجيز، سيكون جائزًا لمواجهة النصر، بعد الشفاء من الإصابة، وأنه فضل إراحته في مباراة اليوم أمام العين.

ونفى كعكي، إيقاف ظهير أيمن الفريق سعود عبدالحميد، لمدة مباراتين، مؤكدًا أن اللاعب سيعود بشكل طبيعي، أمام النصر، بعد غيابه عن لقاء العين.

وأشار كعكي أنه تم الاتفاق مع إدارة النصر، لتقديم موعد المباراة المقبلة، من يوم 25 يناير إلى 24، وسيكون على ملعب الشرائع، بدلًا من الجوهرة المشعة، الذي يخضع للإصلاحات حاليًا. وفق “أخبار 24”.

وحقق الاتحاد، الفوز على نظيره العين، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بالفيديو.. الاتحاد يكشف حقيقة غياب “رودريجيز” وسعود عبدالحميد عن الاتحاد أمام النصر

اخبار رياضية
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