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اخبار رياضية > بعد الفوز على العين.. أول قرار من إدارة الاتحاد استعدادًا لموقعة النصر
19/01/2021   9:41 م

بعد الفوز على العين.. أول قرار من إدارة الاتحاد استعدادًا لموقعة النصر

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كشف الإعلامي الرياضي علاء السعيد، عن أول قرار اتخذته إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، استعدادًا لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الاتحاد، الفوز على نظيره العين، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “سعيد” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يتجه فريق الاتحاد الآن إلى المطار والمغادرة إلى جدة، عبر طائرة خاصة تكفلت بها إدارة النادي، وذلك لإراحة اللاعبين قبل لقاء النصر الأحد المقبل بالشرائع”. وفق “أخبار 24”.

بعد الفوز على العين.. أول قرار من إدارة الاتحاد استعدادًا لموقعة النصر

اخبار رياضية
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