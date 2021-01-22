قال استشاري طب وجراحة العيون بجامعة هارفارد سابقا، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور معن الخراشي، إن تجربته في الدراسة في كندا وأمريكا كشفت له أن التعليم في المملكة ممتاز.
وأوضح أنه تخرج في كلية الطب عام 2009م ثم اتجه لكندا ودرس طب العيون لمدة 5 سنوات بجامعة نيجيل، كما درس 5 سنوات أخرى في أمريكا، وتحديدا في جامعة هارفارد، طب العيون للأطفال، مؤكدا أنه تعلم في المملكة كغيره تعليما ممتازا.
وأضاف أن مستوى التعليم في مجال الطب في المملكة جيد جدا والطلاب متميزون والمناهج ممتازة، وأنه من خلال عمله كطبيب استشاري وعضو هيئة تدريس في الخارج اكتشف أن التعليم في المملكة لا ينقصه شيء، وفي الإمكان تخريج طلاب بنفس المستوى وقد يكون أعلى مما هو في كندا وأمريكا. وفق “أخبار 24”.
واكد أن مستوى الأطباء السعوديين مشرف جدا في العيادات، وأنه قابل كثيرا من المرضى من دول الخليج وغيرها، وأن أحدهم سأله هل انت عربي أم سعودي بعد أن عرف أن اسمه “الخراشي”، وقال إن الرجل افتخر به عندما علم أنه سعودي.
وبيّن أن الغربة صعبة ولكن لها ميزاتها، وأنه عاش سنوات جميلة وتجارب مفيدة، كما أنه لم ير تفريقا بينه وبين الطبيب المحلي في تلك الدول، وكانت عودته لبلده حتمية، ليواصل عمله الأكاديمي.
فيديو | عضو هيئة تدريس في #هارفارد: #التعليم لدينا لا ينقصه شيئا.. وقادرين على تخريج طلاب بنفس مستوى #أمريكا و #كندا #الراصد pic.twitter.com/nwgirvSAvT
— الراصد (@alraasd) January 21, 2021