“نيوم” تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل

أعلنت شركة “نيوم”، إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية في مجال التقنية (عن بعد) للباحثين عن عمل والذين على رأس العمل من شباب وشابات المجتمع المحلي في كل من نيوم وتبوك.
وأوضحت الشركة أن هذه الدورات الرقمية تأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات، وتهدف إلى تحقيق تطور العاملين في مختلف القطاعات، وللباحثين عن فرص عمل، وذلك ضمن برنامج “مهارات المستقبل” لتنمية وتطوير المهارات الرقمية لأبناء المجتمع المحلي وتجهيزهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأبانت أن شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل والذين هم على رأس العمل في هذه المسارات تتطلب بأن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى للجنسين، وأن يكون إما منقطعا عن العمل أو خريجا أو على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية بمستوى تعليمي لا يقل عن الدبلوم فأعلى، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وفق “أخبار 24”.
ودعت الراغبين للانضمام لهذه البرامج الدخول على الرابط، للاطلاع على الشروط كاملة وتعبئة البيانات وإكمال متطلبات التسجيل.