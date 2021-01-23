“تخصصي الرياض” يوضح مدى إمكانية الإصابة بأمراض عند التبرع بالـدم

استبعد مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، إمكانية إصابة الأشخاص المُتبرعين بالـدم بأي أمراض جراء هذا الأمر، داعياً إلى عدم زيادة عدد مرات التبرع بالعام عن خمس مرات.
وأوضح المستشفى، أن التبرع بالـدم لا يُعرّض المُتبرع لأي خطر من الإصابة بأي مرض، مشيراً إلى أن الأدوات التي تُستخدم في عملية سحب الـدم مُعقمة ولا تستخدم لشخص آخر ويتم التخلص منها بعد عملية التبرع.
ونوه إلى أنه يمكن للسيدات أن يتبرعن بالـدم، ولكن يفضل ألا يكون ذلك خلال فترة الحمل أو الإرضاع.
ولفت إلى أن خطوات التبرع بالـدم تتضمن فحص المُتبرع للتأكد من سلامته وقدرته على التبرع، مع تحديد نسبة الهيموجلوبين والتأكد من عدم وجود فقر دمـ لدى المُتبرع عن طريق أخذ نقطة دمـ واحدة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الخطوات تشمل قيام فني بنك الـدم بربط رباط ضاغط حول الذراع؛ لإظهار الأوردة ثم يقوم بتطهير الجلد، قبل أن تبدأ عملية التبرع.