‏"الغذاء والدواء" تُحذر: 4 أمراض خطيرة تنتج عن شرب ‏الحليب الخام

حذرت هيئة الغذاء والدواء من أن تناول الحليب الخام (غير المبستر) يعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، والتي قد تؤدي للوفاة، خاصةً بعض الفئات التي تُعتبر أقل مقاومة للأمراض.
وأوضحت الهيئة أن أكثر الأمراض التي تنتج عن شرب الحليب غير المبستر، تشمل، حمى التيفويد والتسمم الغذائي بالسالمونيلا، والسل والحمى المالطية، والتي من أعراضها حدوث تقلصات بالمعدة وقيء وإسهال.
وأشارت إلى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة، هم: الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والمصابون بضعف المناعة، مشددة على أن الأصحاء ليسوا خارج دائرة الخطر.
وفق “أخبار 24”.