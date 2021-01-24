الحرس الوطني يدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية

دعت وزارة الحرس الوطني 341 متقدماً ومتقدمة لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية لشغل وظائفها المعلن عنها عبر موقع “جدارة”.
وحددت المطابقة والمقابلة يوم الأحد 18-6-1442هـ، في مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية، وفق الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة.
وتضمنت أبرز الشروط إحضار أصل الهوية الوطنية ونسخة منها وسيرة ذاتية باللغة العربية، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
واشتملت على إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه في حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً من المتقدمين على نفس الوظيفة، بينما عدم الحضور سيعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح.
وجاءت أسماء المدعوين على النحو التالي: