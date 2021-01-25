بالفيديو.. هكذا علقت الطبيبة التي أعطت والدها الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” على الواقعة

علقت الدكتورة دانة العتيبي التي نشر والدها مقطع فيديو لها وهي تعطيه الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”، على الواقعة.
وقالت الدكتور دانة إنها تطوعت بمركز اللقاحات منذ شهر، وتشعر بالفخر لإعطاء والدها الجرعة الثانية بنفسها، مبينةً أن والدها دائما يقدم الدعم لها.
من جانبه، قال والد دانة تركي العتيبي، إنه كان يدعو الله أن يلتقيها هناك، مضيفاً خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه صور الفيديو لتشجيع أقاربه على تلقي اللقاح. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه لم يتلق الجرعة الأولى على يد ابنته بسبب انتهاء دوامها، إلا أنه أدركها في الثانية، مشيراً إلى أنها لن تعطيه شيئا يؤذيه، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وكبار المسؤولين تلقوا اللقاح.
#فيديو
“أبو دانة” يروي تفاصيل تلقي اللقاح على يد ابنته: كنت أدعو الله أن ألتقيها هناك، والحمد لله أن رأيت ثمار تربيتي في ابنه شجاعة تخدم في هذا الجيش الأبيض العظيم.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/zft0hRCsdD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 24, 2021
#فيديو
“أبو دانة”: صورت الفيديو لتشجيع الأقارب على تلقي اللقاح، وكنت أعرف أن ابنتي لن تعطيني شيء يؤذيني.
السعودية العظمى بادرت بإحضار هذا اللقاح للمواطن، وتصدر خادم الحرمين وكبار المسؤولين لتلقيه، فلماذا يتأخر بعض المواطنين؟!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/1dkrKcyTT9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 24, 2021
#فيديو
الدكتوره #دانة_العتيبي تتحدث عن تفاصيل الفيديو المنتشر لإشرافها على إعطاء لقاح كورونا لوالدها.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/legVO3MPNS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 24, 2021