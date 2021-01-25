نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا علقت الطبيبة التي أعطت والدها الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” على الواقعة
25/01/2021   10:09 ص

بالفيديو.. هكذا علقت الطبيبة التي أعطت والدها الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” على الواقعة

+ = -
664

علقت الدكتورة دانة العتيبي التي نشر والدها مقطع فيديو لها وهي تعطيه الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”، على الواقعة. 

وقالت الدكتور دانة إنها تطوعت بمركز اللقاحات منذ شهر، وتشعر بالفخر لإعطاء والدها الجرعة الثانية بنفسها، مبينةً أن والدها دائما يقدم الدعم لها. 

من جانبه، قال والد دانة تركي العتيبي، إنه كان يدعو الله أن يلتقيها هناك، مضيفاً خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه صور الفيديو لتشجيع أقاربه على تلقي اللقاح.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه لم يتلق الجرعة الأولى على يد ابنته بسبب انتهاء دوامها، إلا أنه أدركها في الثانية، مشيراً إلى أنها لن تعطيه شيئا يؤذيه، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وكبار المسؤولين تلقوا اللقاح. 

 

بالفيديو.. هكذا علقت الطبيبة التي أعطت والدها الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” على الواقعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133623.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.