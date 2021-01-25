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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح ما حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحـادث مروري
25/01/2021   10:08 ص

بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح ما حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحـادث مروري

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أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر حكم تقديم الرجل الإسعافات للمرأة حال تعرضها لحالة طبية طارئة كحادث مروري، مبيناً أن هذه الحالة تعد من الضرورات المباحة. 

وقال السبر إن الضرورات تبيح المحرمات ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة، وأهل العلم وضعوا لها ضوابط، مبيناً أن الضرورة تقدر بقدرها ومن الخطأ أن نجعلها ضرورة في كل شيء. 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه في حالة وقوع حـادث مروري فإن القاعدة هنا لا ضرر ولا ضرار، ويجب استنقاذ النفس ويعفى الشخص من كل المسائل لإنقاذ تلك الروح.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن البعض يتحرج في تقديم الإسعافات للمرأة المصابة والصحيح أن عليه إسعافها وله أجر عظيم على ذلك، كما يجب على كل مسلم ومسلمة إذا رأوا غيرهم بحاجة للإنقاذ أن يسارعوا في ذلك وليس عليهم ذنب. 

 

بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح ما حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحـادث مروري

أخبار محلية
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