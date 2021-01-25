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أخبار محلية > “الاستئناف” تؤيد حكم القتل تعزيراً بحق خاطفة الدمام والسجن لمدة 25 عاماً للمتهم اليمني
25/01/2021   6:02 م

“الاستئناف” تؤيد حكم القتل تعزيراً بحق خاطفة الدمام والسجن لمدة 25 عاماً للمتهم اليمني

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أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، حكم المحكمة الجزائية بالدمام بالقتل تعزيراً لخاطفة الدمام، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

 وتضمن الحكم سجن المتهم الثاني لمدة سنة ونصف، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قد أصدرت في سبتمبر 2020، حكماً يقضي بالقتل تعزيراً على “خاطفة الدمام”، والمتورطة في خطف 3 أطفال قبل أكثر من 20 عاماً واستخدامها السحر والشعوذة. وفق “أخبار 24”.

“الاستئناف” تؤيد حكم القتل تعزيراً بحق خاطفة الدمام والسجن لمدة 25 عاماً للمتهم اليمني

أخبار محلية
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