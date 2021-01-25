أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، اليوم (الإثنين)، باقات سياحية جديدة، تتيح للسياح في موسم “شتاء السعودية”، فرصة الاستمتاع بزيارة 3 محميات طبيعية، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وأوضحت الهيئة أن المحميات هي: محمية عروق بني معارض، ومحمية سجا وأم الرمث، ومحمية جزر فرسان، مبينة أنها تقدم من خلال هذه الخطوة؛ فرصة للانطلاق في رحلة استكشاف للحياة البرية، والعديد من الأنشطة المتنوعة مثل زيارة المواقع الأثرية والتخييم ورحلات السفاري ورصد النجوم والهايكنج.
وتقع “محمية عروق بني معارض” على طول الحافة الجنوبية الغربية من الربع الخالي؛ وهي أكبر بحر من الرمال على وجه الأرض، وتحتضن محميات مخصصة للحفاظ على الثروات الحيوانية النادرة مثل غزال الريم العربي والنعام وغزال الجبل، بالإضافة إلى عدد من الشجيرات المعمرة والنادرة في هذه المنطقة تحديداً.
أما محمية جزر فرسان فتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة، تبعد من 40 إلى 90 كم عن مدينة جازان، وللمنطقة مجموعة فريدة من المقومات الأحيائية مثل “الغزال الفرساني”، والأحياء النباتية بالإضافة إلى 50 نوعاً من المرجان الكثيف، و230 نوعاً من الأسماك.
بينما تقع “محمية سجا وأم الرمث” في المنطقة الغربية الوسطى من المملكة، وهي سهل رملي رقيق التموج ذو تلال طينية وصخرية ورملية، اشتهرت كموقع لإعادة توطين الحبارى والمها والنعام، وتتميز بغطائها النباتي المتوسط الذي يساعد في حفظ الأصول الوراثية للثروات الحيوانية والطيور النادرة.
وفق “أخبار 24”.