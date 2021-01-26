ستوضع في المولات.. “العدل” تكشف عن أجهزة خدمة ذاتية.. ولهذا السبب سيتم تأمينها

كشف وكيل التحول الرقمي وتقنية المعلومات بوزارة العدل، المهندس فهد الصليع، الخطوات التقنية المقبلة للوزارة في خدمة المواطنين.
وأكد أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق لخدمات “ناجز” الإلكترونية، بالإضافة إلى ماكينات الخدمات الآلية في المولات التجارية والمواقع الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية سوف تتضمن بصمة إلكترونية للتوثق من هوية المستفيد، والاتصال المرئي بكاتب عدل، مؤكدًا أن هذه الأجهزة سوف تراعي كافة الجوانب الأمنية، حيث ستتم مراقبتها بعدد من الكاميرات مختلفة الزوايا، بما يضمن التأكد من عدم إكراه أحد من المستفيدين على إجراء أي عملية.
فيديو | وكيل التحول الرقمي بـ #وزارة_العدل: ما وصلنا إليه في #ناجز مجرد بداية.. وقريبا سيطلق التطبيق رسميا#الراصد pic.twitter.com/Wdm5xPMbv4
— الراصد (@alraasd) January 25, 2021
وفق “أخبار 24”.