بالفيديو.. “الحياة الفطرية”: 4 ولادات جديدة للمها العربي في محمية عروق بني معارض

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الإثنين)، عن تسجيل 4 ولادات جديدة للمها العربي في محمية عروق بني معارض النموذجية خلال يناير الجاري.
وأوضح المركز أن ذلك جاء في ظروف الرعاية المهيأة له من قبل إدارة المحمية وجواليها، حيث أظهر مقطع فيديو الولادات الجديدة أثناء ركضها في المحمية.
وتقع المحمية على الحافة الجنوبية الغربيّة للرّبع الخالي؛ وتبلغ مساحتها 12787 كيلومتراً مربّعاً، وتضمّ عدداً من التشكيلات الأرضية والمواطن الفطرية الطبيعية الهامة، منها كثبان رملية مرتفعة وهضبة جيرية متقطعة.
بحمد الله وفضله ، وفي ظروف الرعاية المهيأة له من قبل إدارة المحمية والجوالين ، سجل #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية أربعة ولادات جديدة للمها العربي في #محمية_عروق_بني_معارض النموذجية خلال شهر يناير الجاري. pic.twitter.com/fW2fipv6KZ
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) January 25, 2021
وفق “أخبار 24”.