“السوق المالية” تعتمد لائحة سلوكيات السوق والعمل بها ابتداءً من اليوم

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء)، اعتماد لائحة سلوكيات السوق المعدلة، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن تعديل لائحة سلوكيات السوق يهدف إلى تعزيز حمايـة المسـتثمرين في الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة التـي تنطـوي علـى احتيـال أو تدليـس أو تلاعب.
كما يهدف إلى تعزيـز البيئـة التنظيميـة والاستقرار فـي السـوق الماليـة والعمل على تطويـر الإجراءات الكفيلـة للحـد مـن المخاطـر المرتبطـة بمعاملات الأوراق الماليـة، وتحقيـق الحمايـة للمسـتثمرين، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن لدعم نمــو الســوق المالية وازدهارهــا.
وذكرت الهيئة أن اعتماد لائحة سلوكيات السوق المعدلة جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل اللائحة في موقعها الإلكتروني مدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
ووفقا للبيان تتمثّل أبرز العناصر الرئيسة لتعديل لائحة سلوكيات السوق فيما يلي:
1- تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات للترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية. وفق “أخبار 24”.
2- تطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية.
للاطلاع على لائحة سلوكيات السوق المعدلة عبر المرفق التالي:
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/2e0be2d5-c379-4b87-ad33-0b1c31fd76fb.pdf