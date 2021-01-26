قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن استراتيجية الصندوق ترتبط مباشرة برؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وهو ما ساهم في رفع أصوله إلى رقم قياسي.
وأضاف أن الصندوق حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة من 2018 إلى نهاية 2020، وساهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ورفع حجم أصوله إلى 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ 570 مليار ريال في 2015.
وأوضح أن الصندوق حقق زيادة كبيرة في إجمالي عوائد المساهمين من 3% بين عامي 2013-2014 إلى 8% بين عامي 2018 إلى 2020، كما استهدف 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار في 10 قطاعات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن من بين تلك القطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والترفيه والمواصلات وإعادة تدوير الطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات.
محافظ صندوق الاستثمارات العامة يعرض منجزات وشواهد الصندوق. #مؤتمر_التواصل_الحكومي #واس_عام pic.twitter.com/n69kibbp2x
— واس العام (@SPAregions) January 26, 2021