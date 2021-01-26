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أخبار محلية > رئيسة “التخطيط الحضري”: مدن المملكة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية خلال 100عام
26/01/2021   6:26 م

رئيسة “التخطيط الحضري”: مدن المملكة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية خلال 100عام

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كشفت رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية، ضي الضويان، مدى جاهزية المدن السعودية لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن النطاق العمراني للمدن السعودية يستوعب الزيادة السكانية في المستقبل.

وأكدت أن النطاق العمراني للمدن في المملكة لديه القدرة على التوسع دائمًا، كما أشارت إلى أن بعض المدن في المملكة قد تصل إلى 50% فقط من سعتها بعد 100 عام.

وفق “أخبار 24”.

رئيسة “التخطيط الحضري”: مدن المملكة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية خلال 100عام

أخبار محلية
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