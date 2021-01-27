بالفيديو.. رئيس لجنة الاحتراف يوضح مدى إمكانية تسجيل نادي النصر لاعباً بديلاً للاعبه المصاب

تحدث رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم جابر الجهني، عن مدى أحقية نادي النصر في تسجيل لاعب بعد غلق فترة التسجيل بديلاً للاعب مصاب، في ظل عدم منح النادي شهادة الكفاءة المالية ومنعه من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال الجهني في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن النظر في طلبات تسجيل لاعب كبديل للاعب مصاب خارج فترة التسجيل بشكل عام، له إجراءات واشتراطات معينة منصوص عليها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأضاف أنه لاستبدال لاعب مصاب خلال فترة التسجيل لابد للنادي أن يقدم تقريراً طبياً يثبت وجود الإصابة ويرفعه للجنة الطبية بالاتحاد، ويجب أن يثبت التقرير أن مدة تعافي اللاعب من الإصابة تكون بعد بداية فترة التسجيل التالية للإصابة، وتقديم مخالصة مالية أو اتفاقية إنهاء العقد مع اللاعب المصاب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التسجيل خارج المدة المسموحة لدواعي الإصابة تنطبق عليه نفس الإجراءات السابقة، مبيناً أنه لا يمكنه تحديد مدى أحقية النصر في التسجيل لأن الأمر يعتمد على الطلب المقدم ومدى انطباقه على الاشتراطات.
هل يحق للنصر تسجيل لاعب بديل للاعبه المصاب؟ .. رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/cjc37TemfM
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 26, 2021