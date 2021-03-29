محافظ هيئة الاتصالات: المملكة ضمن أفضل 10 دول بالعالم في متوسط سرعة التحميل للإنترنت

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، إن 99% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة مغطاة بخدمات الإنترنت، كما أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت تبلغ 97.8% من السكان.
وأوضح التميمي خلال افتتاحه منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، أن حجم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن المملكة باتت ضمن أفضل 10 دول بالعالم في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل وفقًا لتقرير سبيد تست العالمي.
وأبان أن سوق الاتصالات في المملكة يعد الأكثر نمواً والأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدر حجم سوق الاتصالات في المملكة بـ 70 مليارا، وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 64 مليارا، وحجم سوق البريد بـ6.4 مليارات، ووصول تقديرات القيمة السوقية لشركات الاتصالات إلى 246 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه جرى إيصال خدمة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 مليون منزل، ونشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنيات الجيل الخامس في 51 مدينة ومحافظة في مختلف المناطق بنسبة زيادة 128% عن عام 2019م، بالإضافة إلى توفير أكثر من60 ألف نقطة “واي فاي” مجانية في الأماكن العامة في مختلف أنحاء المملكة.