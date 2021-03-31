السفير الصيني ينشر مجدداً لقطات له في “أوايسس الرياض” ويعلق: “سهرة لن أنساها”

أثنى السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، مجدداً على مشروع “أوايسس الرياض”، مضيفا أن المشروع يأتي من إبداع شابين سعوديين.
ونشر “تشينغ”، اليوم (الأربعاء)، على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لجولته في المشروع، مضيفاً أنه لن ينسى الأوقات التي قضاها في أوايسس الرياض، مقدما الشكر لكل المشرفين عليه، ولرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.
وأكد السفير أن الفعالية هي ترجمة لرؤية المملكة 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتمكين الشباب. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “تشينغ” نشر أول من أمس صورة له حيث ظهر مرتديًا الثوب السعودي والشماغ والعقال خلال جولته في المشروع.
أحر التهاني لمعالي @Turki_alalshikh على نجاح #أوايسس_الرياض. يأتي المشروع من إبداع شابين سعوديين، وهو ترجمة لـ #رؤية_2030 التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لتمكين الشباب ونموذج العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة#السعودية_الخضراء#الشرق_الأوسط_الأخضر pic.twitter.com/vzMOVLwWB0
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) March 31, 2021