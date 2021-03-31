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أخبار محلية > السفير الصيني ينشر مجدداً لقطات له في “أوايسس الرياض” ويعلق: “سهرة لن أنساها”
31/03/2021   5:46 م

السفير الصيني ينشر مجدداً لقطات له في “أوايسس الرياض” ويعلق: “سهرة لن أنساها”

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أثنى السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، مجدداً على مشروع “أوايسس الرياض”، مضيفا أن المشروع يأتي من إبداع شابين سعوديين.

ونشر “تشينغ”، اليوم (الأربعاء)، على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لجولته في المشروع، مضيفاً أنه لن ينسى الأوقات التي قضاها في أوايسس الرياض، مقدما الشكر لكل المشرفين عليه، ولرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.

وأكد السفير أن الفعالية هي ترجمة لرؤية المملكة 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتمكين الشباب. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن “تشينغ” نشر أول من أمس صورة له حيث ظهر مرتديًا الثوب السعودي والشماغ والعقال خلال جولته في المشروع.

السفير الصيني ينشر مجدداً لقطات له في “أوايسس الرياض” ويعلق: “سهرة لن أنساها”

أخبار محلية
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