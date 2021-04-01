رسميًا.. الروماني ريجيكامب مديرًا فنيًا لفريق الأهلي

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب صاحب (45 عاما)، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وبدأ ريجيكامب مسيرته التدريبية في عام 2010، حيث درب عدة أندية رومانية كان أبرزها فريق ستيوا بوخارست في الفترة من 2012 وحتى 2014 حيث نجح في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري المحلي مرتين متتاليتين، والذي كان غائبا عن خزائن النادي منذ (7) سنوات، وحقق لقب كأس السوبر الروماني عام 2013، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا.
ونجح ريجيكامب في الوصول مع الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2014، كما نجح في تحقيق (3) بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي، وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي 2017 و2018، وكأس الخليج العربي 2018، فيما كانت آخر محطات التدريبية مع فريق الوصل الإماراتي. وفق “أخبار 24”.
الروماني ريجيكامب مدرباً للفريق الأول لكرة القدم..#الأهلي pic.twitter.com/JYo8XtvuO2
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 31, 2021