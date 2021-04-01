بالفيديو.. شرطة دبي تُطيح بـ”الشبح” أكبر زعيم مافيا لتهريب المخدرات المطلوب دولياً

تمكنت شرطة إمارة دبي، من القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دوليّاً ومُدرج على قوائم “الإنتربول”، حيث يعد من أكبر زعماء المخدرات في فرنسا.
وأوضحت شرطة دبي أن المتهم يُدعى “مفيد بوشيبي”، يبلغ من العمر 39 عاماً، ويُعرف بـ”موف”، وهو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا، ومن أشد العناصر خطورة، وقد وصفته السلطات الفرنسية بـ “الشبح” نظراً لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام.
وأبانت أن القبض عليه بعد فترة وجيزة من صدور نشرة دولية حمراء من الإنتربول الدولي للقبض عليه بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات.
وأضافت أنه دخل إلى الأراضي الإماراتية منتحلاً هوية شخص آخر مستخدماً جواز سفر رسميا وتأشيرة سفر، لافتة إلى أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول الدولي. وفق “أخبار 24”.
وذكرت مصادر أن “الشبح” استطاع الهروب من شرطة مكافحة المخدرات لأعوام عدة، وقد صدر حكم بحقه بالسجن 20 عاماً في عام 2015، غير أنه ظل متخفياً وواصل نشاطه حتى وصل إلى ذروة تجارة المخدرات في فرنسا باستيراده ما بين 50 إلى 60 طنًا من الحشيش سنوياً إلى أوروبا بقيمة مالية تقدر بنحو 70 مليون يورو سنوياً.
#Video | Dubai Police arrests French Drug Lord ‘The Ghost’
Details here: https://t.co/Sp0wYuafV0
lang=ar pic.twitter.com/YrZ5msTuRX
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 1, 2021