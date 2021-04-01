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أخبار المناطق > بالفيديو.. شرطة دبي تُطيح بـ”الشبح” أكبر زعيم مافيا لتهريب المخدرات المطلوب دولياً
01/04/2021   4:10 م

بالفيديو.. شرطة دبي تُطيح بـ”الشبح” أكبر زعيم مافيا لتهريب المخدرات المطلوب دولياً

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تمكنت شرطة إمارة دبي، من القبض على رئيس مافيا تهريب ‏مخدرات مطلوب دوليّاً ومُدرج على قوائم “الإنتربول”، حيث يعد من أكبر زعماء المخدرات في فرنسا.

وأوضحت شرطة دبي أن المتهم يُدعى “مفيد بوشيبي”، يبلغ من ‏العمر 39 عاماً، ويُعرف بـ”موف”، وهو أحد أكبر مستوردي ‏الحشيش في فرنسا، ومن أشد العناصر خطورة، وقد وصفته ‏السلطات الفرنسية بـ “الشبح” نظراً لغيابه عن الأنظار لمدة 10 ‏أعوام.

وأبانت أن القبض عليه بعد فترة وجيزة من صدور نشرة دولية حمراء من الإنتربول ‏الدولي للقبض عليه بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة ‏المخدرات.

وأضافت أنه دخل إلى الأراضي الإماراتية منتحلاً هوية شخص ‏آخر مستخدماً جواز سفر رسميا وتأشيرة سفر، ‏لافتة إلى أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل ‏من السلطات الفرنسية والإنتربول الدولي. وفق “أخبار 24”.

وذكرت مصادر أن “الشبح” استطاع الهروب من شرطة ‏مكافحة المخدرات لأعوام عدة، وقد صدر حكم بحقه بالسجن 20 عاماً في عام 2015، غير أنه ظل متخفياً وواصل نشاطه حتى ‏وصل إلى ذروة تجارة المخدرات في فرنسا باستيراده ما بين 50 ‏إلى 60 طنًا من الحشيش سنوياً إلى أوروبا بقيمة مالية تقدر بنحو ‏‏70 مليون يورو سنوياً.‏

بالفيديو.. شرطة دبي تُطيح بـ”الشبح” أكبر زعيم مافيا لتهريب المخدرات المطلوب دولياً

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