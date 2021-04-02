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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدثة التعليم” تكشف معايير اختيار مواعيد الاختبارات في رمضان
02/04/2021   10:18 م

بالفيديو.. “متحدثة التعليم” تكشف معايير اختيار مواعيد الاختبارات في رمضان

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كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، معايير تحديد مواعيد اختبارات الطلاب في مختلف المراحل خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (الجمعة)، أن الموعد حُدد بناء على دراسات مختلفة، من بينها نتيجة الاستفتاء الذي طرحته الوزارة عبر منصاتها في “تويتر” وشارك فيه أكثر من 153 ألفا.

وأضافت أن الوزارة حللت أيضاً ردود الفعل على وسائل التواصل، واستعرضت تقارير إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات، ومن ثم توصلت إلى التوقيت المناسب.

وأشارت إلى أن اختيار توقيت الـ3 عصراً لبدء اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية حتى يضمنوا وجود الوالدين في المنزل حال كانا يعملان، ما سيكون له أثر كبير لدى هذه الفئة. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن اختيار الـ12:30 ظهراً لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، لأن الطلاب سيكونون قد أخذوا الراحة الكافية وتركيزهم أكبر.

بالفيديو.. “متحدثة التعليم” تكشف معايير اختيار مواعيد الاختبارات في رمضان

أخبار محلية
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