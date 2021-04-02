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أخبار محلية > “الحج والعمرة”: رصد مخالفين لإجراءات تصاريح العمرة والصلاة
02/04/2021   10:18 م

“الحج والعمرة”: رصد مخالفين لإجراءات تصاريح العمرة والصلاة

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أعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط عن رصد حالات متعددة من المعتمرين والمصلين المخالفين لإجراءات تصاريح العمرة والحج.

وأوضح أن هؤلاء المعتمرين والمصلين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي دون حمل التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق اعتمرنا.

وأضاف أنه تم إفهام المخالفين عدم صلاحية التصاريح أو عدم الالتزام بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقا، حفاظا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، بتحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

ودعا جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق اعتمرنا، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية التي تدّعي إصدار التصاريح الوهمية والإبلاغ عنهم.

“الحج والعمرة”: رصد مخالفين لإجراءات تصاريح العمرة والصلاة

أخبار محلية
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