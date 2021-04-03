12 علامة في جسمك تعني أنك تستهلك ما يفوق احتياجاتك من السكر

أوصت جمعية القلب الأمريكية بالحد من استهلاك السكريات المضافة، لتصل إلى 100 سعرة حرارية للنساء والأطفال، أي ما يعادل 6 ملاعق صغيرة، و150 سعرة للرجال أي ما يعادل 9 ملاعق يوميًا بما في ذلك المحليات الطبيعية كالعسل.
وأشار الخبراء إلى أن هناك 12 علامة للدلالة على أن الشخص يستخدم أكثر من حاجة جسمه اليومية من السكر، وتشمل هذه العلامات زيادة الشعور بالجوع وزيادة في الوزن، والتهيج وسرعة الانفعال، والشعور بالتعب وانخفاض الطاقة، وعدم تمييز المذاق الحلو للأطعمة بما فيه الكفاية.
إضافة، إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، وارتفاع ضغط الدم، وظهور حب الشباب والتجاعيد، وآلام المفاصل، واضطرابات النوم، ومشكلات الجهاز الهضمي، وضبابية الدماغ، وتسوس الأسنان.
ودعوا إلى الاستغناء عن تناول السكريات المصنعة، أو تقليل كمياتها، والاعتماد على “الفركتوز” الموجود في الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان، لاحتوائها على السكريات الطبيعية والألياف والكالسيوم. وفق “أخبار 24”.
ونصحت المدربة الصحية، جيسيكا كوردينغ، بالحرص على قراءة الملصقات على كافة المنتجات مع التركيز على اختيار الأطعمة الكاملة غير المصنعة قدر الإمكان والمواظبة على اتخاذ خيارات غذائية صحية.
ومن الممكن أن يجعل تناول كميات كبيرة من السكر المضاف، الخلايا مقاومة للأنسولين بمرور الوقت، فيما يعد سببًا لاحتمالات الإصابة بالالتهاب الجهازي ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض مزمنة أخرى.