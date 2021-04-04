وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر

اعتمد وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 سنوات برئاسة مسلي بن مهدي آل معمر.
واعتمد وزير الرياضة عضوية كل من: عبد الله بن عبد الرحمن العمراني (عضوًا)، تركي بن فهد المشيقح (عضوًا)، وفيصل بن محمد أبو ساق (عضوًا).
كما تم اعتماد عبدالعزيز بن عبدالله العمران (عضوًا)، ومحمد بن عبد العزيز الشتوي (عضوًا)، ومنصور بن سعد بن زومة (عضوًا)، ومعتز بن مزروع المزروع (عضوًا). وفق “أخبار 24”.
وفاز مسلي آل معمر بمنصب رئيس نادي النصر لمدة 4 أعوام قادمة حتى عام 2025، ليصبح الرئيس الـ18 للنادي بالتزكية، حيث رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري، نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.
سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأستاذ مسلي بن مهدي آل معمر pic.twitter.com/XqnIoyxIRw
— وزارة الرياضة (@gsaksa) April 3, 2021