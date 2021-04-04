عرض مبهر من شركة عالمية.. الكشف عن تفاصيل حفل غير مسبوق لاعتزال محمد نور

كشفت مصادر صحفية، السبت، أن نجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، بدأ في التجهيز لمباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “المدينة”، إن محمد نور تلقى عرضًا من إحدى الشركات المتخصصة لرعاية الحفل بكل تفاصيله، وبدأت المفاوضات بين الطرفين ولكنها في مراحلها الأولية.
وأوضحت المصادر، أن الشركة قدمت عرضًا مبهرًا لنور بإقامة حفل اعتزال غير مسبوق يتضمن تفاصيل جديدة وبأسلوب عصري حديث، حيث راعت الشركة في عرضها أن يكون الحفل لائقًا بتاريخ قائد الاتحاد وصاحب الإنجازات الفريدة محليًا وعربيًا وآسيويًا.
وتابعت المصادر، أن الحفل يهدف إلى تسليط الضوء على جوانب ستكون مفاجأة للجماهير الرياضية، وأن الحفل لن يكون تقليديًا بيوم واحد ومباراة فقط، بل سيمتد إلى عدة أيام، يغطي المسيرة البطولية لنور.
وأشارت إلى أن من الأمور المتفق عليها أن حفل الاعتزال سيكون بعد عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 100% على أن يتحدد الموعد النهائي للاعتزال في وقت لاحق.
واختتمت المصادر، أن الاجتماعات بين نور وأشخاص ذوي صلة مختصين بهذه الجوانب من جهة، والشركة من جهة أخرى، تتواصل لوضع الخطوط العريضة قبل استكمال كل التفاصيل.